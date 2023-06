Patrice Evra confirmou nesta sexta-feira fazer parte do grupo de investidores que comprou 90 por cento da SAD do Estrela da Amadora.

Num vídeo publicado nas redes sociais – e bem ao seu estilo! – o antigo internacional francês revelou a entrada no clube da Reboleira que neste sábado disputa a primeira mão do play-off de acesso à Liga, diante do Marítimo.

«Disseram-me para sobreviver às ruas. Eu cumpri. Disseram-me para sobreviver ao meu trauma. Eu cumpri. Disseram-me para tirar a minha licença de treinador. Eu cumpri. Disseram-me para ganhar mais de 21 troféus. Eu cumpri. Mas nunca me pediram para ser co-fundador de um clube de futebol. De qualquer forma, eu cumpri outra vez!», partilhou o francês que terminou com uma mensagem de apoio ao clube.

«Vamos, Estrela. Temos de dar tudo nestes dois jogos», terminou com um sotaque… espanhol.