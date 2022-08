Estrela da Amadora e FC Porto B empataram (1-1), numa partida da quarta jornada da II Liga disputada no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Gonçalo Borges, avançado várias vezes chamado por Sérgio Conceição ao plantel prinicipal e que inclusivamente foi campeão nacional na época passada, abriu o marcador aos 35 minutos da primeira parte. De resto, o extremo de 21 anos já tinha ameçado em duas ocasiões antes de anotar o segundo golo da temporada.



O Estrela da Amadora aproveitou o desperdício portista e conseguiu chegar ao empate com um golo de Paulinho no período de descontos. O avançado garantiu a invencibilidade da equipa de Sérgio Vieira, pelo menos, por mais uma jornada.



O FC Porto B é terceiro classificado com sete pontos em igualdade com o Leixões, mais um que o Estrela que segue no quinto lugar juntamente com Mafra e Tondela.