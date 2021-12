O internacional português Miguel Lopes é o mais recente reforço do Estrela da Amadora, anunciou o emblema da Reboleira.

Aos 34 anos, o novo camisola 19 dos tricolores chega como defesa central, depois de ter atuado na lateral direita durante grande parte da carreira.

Miguel Lopes soma quatro internacionalizações pela seleção portuguesa. Nos últimos cinco anos, esteve na Turquia, onde representou Kayserispor e Akhisar. Antes disso, esteve emprestado pelo Sporting ao Granada e ainda ao Lyon.

Formado no Oriental, Olivais e Moscavide e Alverca, o defesa alinhou ainda no Benfica B, Operário Lagoa e Rio Ave, antes de rumar ao FC Porto. Foi emprestado ao Bétis e Sp. Braga, tendo ainda conquistado um campeonato nacional com os dragões, em 2012/13.