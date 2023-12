Fábio Pereira é o novo treinador do Marítimo, anunciaram os madeirenses, esta quinta-feira.

Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o técnico selou o acordo na última noite.

Fábio Pereira, de 45 anos, deixou a Oliveirense para suceder a Tulipa no emblema verde-rubro. O treinador, natural do Funchal, orientou a equipa de Oliveira de Azeméis desde 2021 e garantiu o regresso à II Liga, em 2022. O conjunto do distrito de Aveiro também comunicou que chegou a um acordo com os madeirenses para a «venda» do treinador.

O currículo do técnico acumula passagens pelo Oleiros, União da Madeira e Gafanha. Como jogador, fez formação no Marítimo na década de 90. Depois, fez carreira na Madeira, nomeadamente como defesa.

O Marítimo é sexto classificado da II Liga, com 19 pontos, a sete da liderança.