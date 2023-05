Faltam duas jornadas, mais um jogo (esta segunda-feira) para a conclusão da edição 2022/23 da II Liga. Nesta altura, já há campeão e um promovido à I Liga, o Moreirense, mas há ainda várias decisões em jogo, da subida à permanência.

No topo da classificação, a decisão é entre Farense e Estrela da Amadora e já é certo que a disputa pelo outro lugar de subida direta (2.º) e só entre ambos. Quem não conseguir, vai terminar em 3.º lugar e, por isso, passa ao play-off com o 16.º classificado da I Liga.

A 33.ª jornada, no próximo fim de semana, pode trazer decisões quanto a esta disputa. O Farense é segundo classificado com 63 pontos e pode subir nesta ronda. O Estrela é terceiro, com 60. Os algarvios visitam o Benfica B (6.ª feira, 18h00) e o Estrela recebe o Nacional (domingo, 11h00). A vantagem do Farense é de três pontos, mas mesmo que os algarvios vençam o Benfica B, nunca podem fazer a festa já na sexta-feira. Têm sempre de esperar pelo desfecho do jogo de domingo na Reboleira.

Confronto direto nulo. Farense só pode subir no domingo

Desde logo, e por entrar primeiro em campo, o Farense começa por ter hipóteses de subir na 33.ª jornada se e só se pontuar com o Benfica B. No fundo, tem de fazer melhor do que o Estrela: se ganhar ao Benfica B, tem de esperar que o Estrela não vença o Nacional. Se empatar com as águias, a equipa de José Mota precisa que o emblema tricolor perca com os insulares.

A explicação para o Farense precisar de fazer melhor do que o Estrela é esta: o confronto direto entre as duas equipas é nulo e, por isso, se houver uma diferença de três pontos à partida para a última jornada, fica tudo em aberto. No Estrela-Farense houve empate a uma bola e no Farense-Estrela empate as duas bolas. Por isso, em caso de igualdade pontual entre ambos, entra na equação o terceiro critério de desempate: o saldo de golos em toda a competição. Nesta altura, o Farense tem 53-33 em golos (saldo de 20 positivos) e o Estrela 51-32 (saldo de 19 positivos). De reter, ainda, que a última jornada tem um Farense-Tondela e um Penafiel-Estrela.

Manutenção: UD Oliveirense pode confirmar esta tarde e mais cinco em jogo

Nas contas pela manutenção, há também animação e mais intervenientes. Nesta altura, seis equipas ainda não têm garantida a continuidade na II Liga para 2023/24, mas uma delas pode já livrar-se da aflição esta tarde. A UD Oliveirense, atual 13.º classificado com 37 pontos, recebe o Torreense às 18 horas e basta-lhe um empate para selar a permanência.

As outras equipas na luta são Leixões, Nacional, B SAD, Trofense e Sporting da Covilhã. À partida para as últimas duas jornadas, o Leixões e o Nacional estão em lugar de manutenção, a B SAD em zona de play-off com a equipa que vencer o play-off na Liga 3 (nesta altura o Lank Vilaverdense tem vantagem sobre o Sp. Braga B) e Trofense e Sp. Covilhã em lugares de descida. As contas estão assim:

14.º: Leixões, 35 pontos (manutenção)

15.º: Nacional, 33 (manutenção)

16.º: B SAD, 31 (play-off com clube da Liga 3)

17.º: Trofense, 29 (descida à Liga 3)

18.º: Sp. Covilhã, 28 (descida à Liga 3)

Na 33.ª jornada, há um duelo direto nesta luta, o Sp. Covilhã-Trofense (sábado, 11h00), já depois do Leixões-Vilafranquense (6.ª feira, 18h00). A B SAD recebe a UD Oliveirense (sábado, 15h30) e o Nacional visita o Estrela, como já se referiu acima.

Mesmo com a UD Oliveirense ainda por entrar em campo esta tarde, há já definições possíveis para a penúltima ronda. O Leixões, que só depende de si, é a primeira daquelas cinco equipas a jogar e pode garantir a manutenção na sexta-feira se vencer o Vilafranquense. Se não vencer, pode garantir o objetivo no sábado, mas fica à espera do que aconteça no jogo da B SAD. No pior cenário, o Leixões já só cai para o 16.º lugar, pois tem vantagem no confronto direto com o 17.º, o Trofense (venceu os dois jogos por 1-0). E sim, é certo que ainda pode haver uma igualdade a 35 pontos entre Leixões, Nacional, B SAD e Trofense no fim da prova, mas num minicampeonato a quatro, o Leixões nunca cairia para 17.º, pois foi quem fez melhor entre as quatro equipas (12 pontos, para dez da B SAD, oito do Trofense e quatro do Nacional).

O Nacional, que também só depende de si, só garante a manutenção no sábado se vencer ao Estrela e se a B SAD não bater a UD Oliveirense. Os insulares têm desvantagem no confronto direto com os azuis (perderam 3-1 em casa e venceram 1-0 fora) e, por isso, se não garantirem vantagem superior a três pontos para a B SAD para a última jornada, nunca se salvam já.

Quanto a B SAD, Trofense e Sp. Covilhã, nunca vão garantir a manutenção na 33.ª jornada, aconteça o que acontecer. E os azuis também nunca descem na jornada 33. Por outro lado, o que pode dar-se é as descidas de Trofense e/ou Sp. Covilhã no sábado.

Começando pelo último classificado, o Sp. Covilhã desce desde logo se perder com o Trofense. Se empatar, também desce, mas só em caso de vitória da B SAD (os serranos têm vantagem no confronto direto com os azuis).

Quanto ao Trofense, o cenário é parecido, mas em caso de derrota ou empate na Covilhã, só desce se a B SAD vencer (a equipa da Trofa tem vantagem no confronto direto com os azuis).

O outro cenário possível é Sp. Covilhã e Trofense empatarem e descerem ambos. Isso acontece se, a esse possível empate, se juntar vitória da B SAD e se o Nacional pontuar (o Trofense também tem vantagem no confronto direto com os insulares).