O Farense anunciou que vai recorrer da punição de dois jogos à porta fechada e multa de 33.470 euros por comportamentos discriminatórios no decorrer do empate com o Académico de Viseu, em jogo da II Liga.

«O SC Farense é uma instituição centenária que pautou toda a sua existência pela defesa da dignidade humana através da prática desportiva e repudia e condena qualquer prática que seja ofensiva dos mais elevados valores de humanidade. Assim, com profundo sentimento de injustiça, irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, com a qual não se conforma», refere o clube algarvio, em comunicado.

O Farense foi punido na terça-feira com dois jogos à porta fechada e 33.470 euros de multa por comportamentos discriminatórios no empate com o Académico de Viseu, a 20 de agosto de 2022.

Segundo a decisão do processo disciplinar instaurado ao clube algarvio, divulgada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o emblema de Faro terá de jogar à porta fechada dois encontros do campeonato e pagar 33.470 euros, por incumprimento do artigo 113.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

«O clube que promova, consinta ou tolere a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual é punido», pode ler-se no referido artigo.

Após a partida, o jogador brasileiro dos viseenses André Clóvis disse ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos algarvios presentes no Estádio São Luís, um incidente denunciado também pelo próprio clube que representa.

O Farense reagiu ao início da madrugada de hoje, expressando «o seu profundo sentimento de injustiça e incredulidade com o enquadramento legal que se fez dos putativos insultos racistas».

Sublinhando que «nunca o Farense poderia promover, consentir ou tolerar insultos racistas de que não teve conhecimento durante o jogo em questão», o clube de Faro salienta que «todos os agentes desportivos e forças de segurança presentes só foram informados do que teria ocorrido já após o terminar do jogo, quando os dois jogadores em causa relataram terem sido ofendidos».

Após 18 jornadas disputadas, o Farense ocupa o segundo lugar da II Liga, com 34 pontos.