O Académico de Viseu não foi além de um 0-0 na deslocação a Faro, frente ao Farense, num jogo a contar para a 31.ª jornada da II Liga.

O jogo disputado na tarde deste sábado no Estádio São Luís acabou sem golos, ficando marcado pela expulsão de Balla Sangare, avançado do Farense, reduzindo a equipa da casa a dez jogadores ainda na primeira parte.

Com este empate, o Académico de Viseu perde pontos na corrida ao título e abre margem à possível subida do Marítimo já este domingo, caso triunfe frente ao Benfica B. A formação de Viseu pode ver Torrense e Leiria aproximarem-se do segundo lugar, caso também vençam os confrontos desta jornada.

Já o Farense, respirou com o empate arrancado a ferros e depende agora dos resultados de Paços de Ferreira e Penafiel para ficar fora da zona de despromoção à Liga 3.