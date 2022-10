O Farense venceu a B SAD ao final da tarde desta sexta-feira, no Jamor, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0 logo aos dez minutos do duelo inaugural da 8.ª jornada da II Liga portuguesa.

A equipa da casa, comandada por Nandinho, abriu o marcador com um belo golo de Kikas, com um remate em rotação na área, aos sete minutos. Apenas três minutos depois, Edgar Pacheco aumentou a diferença a favor dos azuis para 2-0.

A resposta dos algarvios, comandados por Vasco Faísca, surgiu ainda na primeira parte: Rui Costa reduziu para 2-1, aos 30 minutos, de grande penalidade.

Na segunda parte, aos 69 minutos, Cristian Ponde fez o 2-2, com um desvio na área após cruzamento do lado direito de Miguel Bandarra.

O 2-3 final no marcador surgiu numa boa jogada do Farense, com Harramiz a servir Velásquez e este a assistir para a entrada de Marco Matias na área e um remate de pé esquerdo que só parou no fundo da baliza, para delírio da significativa moldura humana algarvia presente na bancada.

Com este resultado, o Farense isola-se à condição no segundo lugar, com 18 pontos, fruto de cinco vitórias e três empates. Fica a um do líder Moreirense e com mais três do que o Vilafranquense, que entram em campo no domingo e no sábado, respetivamente. Somou a terceira vitória consecutiva na II Liga. Já a B SAD continua com cinco pontos e somou a segunda derrota seguida, bem como a terceira jornada consecutiva sem ganhar. Está, à condição, no 15.º lugar.