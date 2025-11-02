Inacreditável! O Farense venceu esta tarde o Benfica B, por 4-3, com uma reviravolta épica em jogo da 10.ª jornada da II Liga.

Algarvios recuperam de uma desvantagem de 3-0 ao intervalo e deram a volta ao marcador na segunda parte, com a festa a irromper nas bancadas do Estádio de São Luís.

Gonçalo Oliveira abriu o marcador para os encarnados, aos 25m, e logo de seguida um bis em quatro minutos do belga Jelani Trevisan (29m e 33m) levou o Benfica B a vencer por 3-0 ao intervalo.

Na segunda parte, tudo foi diferente e a equipa comandada por Nelson Veríssimo caiu com estrondo perante a reação dos comandados de Jorge Silas.

Romero reduziu aos 63m para os algarvios, que em um quarto de hora chegaram ao empate, graças aos golos de André Candeias (73m) e Rui Costa (78m). A festa dos «leões de Faro» chegaria quase em cima do final, com uma recarga do argentino Diego Dorregaray a garantir o golo que vale o primeiro triunfo caseiro nesta edição da II Liga.

Com este resultado, o Farense sobe ao 6.º lugar, com 14 pontos, a dois da zona de subida. Por sua vez, o Benfica B é 14.º classificado, com 10 pontos, dois acima da descida direta.