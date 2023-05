O Farense subiu este domingo ao segundo lugar da II Liga, que dá acesso à subida de forma direita, ao vencer na receção ao FC Porto B, por 2-0.

No Algarve, Mattheus Oliveira fez o primeiro golo do encontro logo no início da segunda parte, aos 51 minutos. A dois minutos dos 90, Rui Costa fez o 2-0 final.

Contas feitas, o Farense está agora no segundo lugar na tabela classificativa, com mais um ponto do que o Estrela da Amadora – os tricolores foram derrotados na véspera pelo já campeão Moreirense. O FC Porto B é oitavo, com 32 pontos.

Este triunfo Farense significa também que o Académico de Viseu já não pode subir de forma direta, pois os viseenses ficam agora a dez pontos do clube de Faro, com nove por disputar.