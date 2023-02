Quatro golos, muitas emoções e um ponto para cada lado no final. Farense e Estrela da Amadora empataram na noite desta sexta-feira (2-2), no duelo da 19.ª jornada da II Liga portuguesa. O emblema tricolor esteve muito perto de vencer e tirar a vice-liderança aos algarvios, mas um penálti concretizado no segundo de sete minutos de compensação ditou a igualdade.

Num jogo que foi antecedido da saída oficializada de Vasco Faísca do comando técnico do Farense – Neca assumiu a equipa no jogo – foi o Estrela a abrir o marcador, por Aloísio, aos nove minutos.

Ainda na primeira parte, Elves Baldé empatou, aos 40 minutos, mas Ronald (que entrou ao minuto 32 para o lugar do lesionado Gustavo Henrique) devolveu a vantagem ao Estrela, já na segunda parte, ao minuto 64.

O Farense beneficiou, já em tempo de compensação, de um penálti, com o árbitro Hélder Carvalho a assinalar falta de Kialonda Gaspar sobre Marco Matias. Da marca dos onze metros, Pedro Henrique bateu Bruno Brígido para o 2-2.

Depois, houve alguma confusão entre elementos dos dois bancos e houve dois cartões vermelhos mostrados pelo árbitro. Isto depois de o massagista do Estrela ter sido também expulso, minutos antes do golo final.

Com este resultado, o Farense mantém o segundo lugar, com 35 pontos, mais um do que o Estrela, que segue em terceiro, com 34. No sábado, há novo duelo pelo topo da tabela, com o líder Moreirense (43 pontos) a receber o quarto classificado, o Académico de Viseu (31).