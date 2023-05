O Farense, em festa pela subida à I Liga há uma semana, fechou a edição 2022/23 da II Liga com uma vitória caseira por 3-1 ante o Tondela, no Estádio de São Luís, no último jogo do campeonato, este domingo.

Um golo de Rafael Barbosa, aos dois minutos, deu vantagem ao Tondela, mas os algarvios deram a volta ao resultado ainda na primeira parte.

Cristian Ponde empatou aos 13 minutos, de penálti, tendo bisado para a reviravolta ao minuto 23. Aos 42 minutos, Mattheus Oliveira fez o 3-1.

A equipa de Faro, comandada por José Mota, fecha o campeonato com oito vitórias seguidas e um total de 69 pontos.

Após o encontro e em pleno relvado, o Farense festejou a subida perante (e com) os seus adeptos.