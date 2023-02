O Sporting da Covilhã provou este domingo que vive o melhor momento da temporada e surpreendeu com uma vitória na receção ao Farense (1-0), um dos candidatos à subida, na 22.ª jornada da II Liga.

O único golo da partida surgiu a três minutos do intervalo, por Nuno Rodrigues. Na segunda parte, a equipa de José Mota dispôs de várias ocasiões de golo, mas não conseguiu evitar o desaire.

Desta forma, os algarvios são ultrapassados pelo Académico de Viseu nesta jornada e caem para o quarto lugar, com os mesmos 38 pontos da formação viseense. Já a equipa serrana, apesar de continuar na última posição, está agora com 18 pontos, apenas a quatro dos lugares de permanência.

Também este domingo, num «duelo de aflitos», o Nacional venceu no reduto da BSAD, por 1-0.

Dudu falhou um penálti aos 12 minutos, mas na segunda parte fez o golo que deu os três pontos à equipa de Filipe Cândido, aos 55m.

O Nacional é 14.º classificado, com 24 pontos, enquanto os azuis ocupam o 16.º posto, o primeiro abaixo da «linha de água», com 16.

Mais cedo, Mafra e Feirense empataram a um golo, um resultado que mantém os dois emblemas perto dos lugares de despromoção.

Um autogolo de Igor (26m) adiantou o Mafra e, a fechar o primeiro tempo, Jardel (45m) fez o empate para os forasteiros, naquela que foi a única oportunidade dos comandados de Rui Ferreira durante todo o jogo.

Com este empate, Rui Borges continua sem conseguir vencer ao comando do Mafra, que soma agora 22 pontos, no 14.º lugar da tabela. Já o Feirense, respira melhor, com 28 pontos, seguindo no 10.º posto.

O FC Porto B, recorde-se, também venceu nesta jornada, na visita ao Vilafranquense.