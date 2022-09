Farense, Tondela e Nacional venceram este domingo os respetivos duelos a contar para a 6.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, num dia que iniciou com um empate no B SAD-Feirense.

No Jamor, Oche deu vantagem à equipa de Santa Maria da Feira, aos 27 minutos da primeira parte, mas Kikas, já na segunda, aos 62 minutos, fez o 1-1 final. Com este resultado, o Feirense aumenta para quatro os jogos consecutivos sem vitórias e a B SAD empata depois da primeira vitória na jornada anterior, ante o Nacional.

E o Nacional, precisamente, pôs fim a três derrotas consecutivas, ao vencer com reviravolta na Covilhã, por 2-1. Gildo inaugurou o marcador para os serranos, logo aos três minutos. Contudo, os insulares conseguiram dar a volta na segunda parte, com golos de Clayton (56m) e Witi (88m).

No Estádio do Mar, o Farense teve trunfo saído do banco para o triunfo: Lucão entrou aos 78 minutos e fez o golo da vitória dos algarvios ante o Leixões (0-1) ao minuto 82 da partida, impondo a segunda derrota ao Leixões no campeonato e de forma consecutiva. O Farense isola-se assim no terceiro lugar, com 12 pontos.

No Estádio Manuel Marques, o Tondela impôs-se na visita ao Torreense, ao vencer por 3-0, resolvendo as contas do resultado logo na primeira parte: Daniel dos Anjos bisou (3m e 21m) e Telmo Arcanjo fez o terceiro golo, aos 43 minutos, na sequência de um bom lance individual, marcando depois de assistir Dos Anjos no 0-2, lance em que assinou uma grande arrancada. Os comandados de Tozé Marreco chegam aos dez pontos, tantos quantos o FC Porto B, no quarto lugar.

Com estes resultados, Farense e Tondela continuam sem derrotas na prova.

O dia tem ainda a visita do líder Moreirense à Trofa (18h00).

Os dois últimos golos do Tondela em Torres Vedras: