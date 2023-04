O Farense recebeu e venceu este sábado o Penafiel, por 2-1, no Estádio de São Luís, na luta pela subida à I Liga. No duelo da 29.ª jornada da II Liga, os algarvios triunfaram com reviravolta, tendo o golo decisivo sido apontado em cima do minuto 90.

Depois do 0-0 ao intervalo, o Penafiel inaugurou o marcador aos 51 minutos, por Vasco Braga, mas o Farense empatou ao minuto 69, por Elves Baldé.

Foi já bem perto do apito final, aos 90 minutos, que a equipa comandada por José Mota chegou ao golo da vitória, por Lucão, levando à euforia os adeptos no São Luís.

Com este resultado, o Farense aproveita da melhor forma a derrota desta manhã do Académico de Viseu, para cavar uma diferença de cinco pontos para o quarto lugar, ocupado pelos viseenses (49 pontos). Os algarvios têm 54 pontos e estão à condição no segundo lugar, de subida direta, a nove pontos do líder Moreirense, que visita o FC Porto B no domingo. O Estrela, que caiu para terceiro, lugar de play-off com o 16.º classificado da I Liga, tem 53 pontos: recebe a B SAD no domingo.

Ao início da tarde, o Torreense somou mais três pontos, ao vencer na receção ao Leixões, por 2-0. Diego Raposo inaugurou o marcador aos dez minutos e, já perto do fim, aos 90+1, Godoy fixou o resultado no Estádio Manuel Marques.

O Torreense é sétimo com 40 pontos, os mesmos do FC Porto B, que tem menos um jogo. O Leixões é 10.º, com 36, os mesmos do Tondela.