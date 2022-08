O Farense venceu em Mafra na tarde desta segunda-feira, por 3-0, no jogo que encerrou a quarta jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Robson inaugurou o marcador para a equipa comandada por Vasco Faísca aos 44 minutos, fazendo a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, um autogolo de João Goulart ditou o 0-2 no marcador ao minuto 47 e, já em tempo de compensação, Lucão fez o terceiro golo dos forasteiros (90+4m).

Com este resultado e face ao início da jornada, o Farense chega aos oito pontos e ao terceiro lugar. Sobe três postos na tabela, dado que ultrapassa o próprio Mafra, assim como Estrela e FC Porto B, que empataram entre si e descolando do Tondela (que empatou) e do Feirense, que perdeu.

O Mafra é agora oitavo com seis pontos, os mesmos de Tondela e Estrela, 6.º e 7.º, por esta ordem.