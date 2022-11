O Farense venceu este sábado no reduto do Penafiel, por 2-0, e reforçou o segundo lugar da II Liga, permanecendo em zona de subida.

Abner, aos 50 minutos, e Marco Matias, aos 90+5, marcaram os golos da vitória dos algarvios, capazes de surpreender os locais no segundo tempo, a partir de uma alteração estrutural no onze, com a troca de um avançado por um central.

Com este triunfo, o Farense passou a somar 24 pontos, continuando na perseguição ao líder Moreirense, enquanto o Penafiel somou o quinto jogo sem vencer, permanecendo no 12.º lugar, com 15.