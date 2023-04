O Farense continua a luta pela subida direta à Liga. Neste sábado, a equipa algarvia foi a Santa Maria da Feira vencer a equipa local (1-2), mantendo a perseguição ao Estrela da Amadora.

Marco Matias (8m) e Muscat (59m) marcaram para os visitantes, Zé Vítor reduziu para o Feirense ao minuto 84. O Farense está no terceiro lugar da tabela classificativa da II Liga, com 57 pontos, a dois pontos do Estrela (59), o segundo classificado.

O Feirense cai para a 6.ª posição, já a 15 pontos do adversário deste sábado (42). O Vilafranquense tirou partido deste resultado para ascender ao 5.º lugar (44), face ao triunfo na receção ao Torreense, 8.º classificado (40), por 2-0.

Bernardo (29m) e John Mercado (41m) marcaram os golos do encontro realizado em Rio Maior.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA II LIGA.