II Liga: Farense vence Lourosa com reviravolta e penálti defendido aos 90+3
Triunfo por 2-1 em jogo da sétima jornada. Brian Araújo negou penálti a João Silva que daria o empate, nos minutos finais
O Farense venceu na visita ao Lusitânia de Lourosa por 2-1, ao final da manhã deste sábado, em jogo da sétima jornada da II Liga portuguesa, realizado no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, casa emprestada da equipa de Lourosa.
Um golo apontado por Tiago Dias colocou o Lusitânia de Lourosa em vantagem logo aos sete minutos, mas Marco Matias restabeleceu a igualdade ao minuto 14, antes de Derick Poloni completar a reviravolta aos 38 minutos, de penálti.
II LIGA: resultados e classificação
Na segunda parte, o resultado não se alterou, mas o empate esteve bem perto, já em tempo de compensação, no terceiro de cinco minutos extra. Porém, Brian Araújo defendeu uma grande penalidade a João Silva, para segurar a vitória algarvia.
Com este resultado, o Farense subiu à condição ao sétimo lugar, com dez pontos, ultrapassando o Lourosa, que tem nove pontos e é, para já, oitavo classificado, aguardando-se o fecho da jornada para perceber em que lugar fica cada clube.
