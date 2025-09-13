O Farense deslocou-se ao Estádio do Mar, em Matosinhos, para vencer o Leixões por 2-0. Já o Lusitânia de Lourosa, recém- promovido à II Liga, empatou sem golos na receção ao Penafiel.

O Leixões ambicionava vencer e colar-se ao líder Vizela. Porém, a formação de Faro veio contrariar os planos dos «bebés do mar». Depois de uma primeira parte sem golos, as mudanças no marcador estavam reservadas para o segundo tempo.

Os golos chegaram, inclusive, do banco do Farense. Diego Dorregaray, avançado argentino, entrou aos 66 minutos e precisou de apenas seis minutos para fazer o golo.

O ponta-de-lança inaugurou o marcador aos 72 minutos e assistiu, ainda, para o golo de Derick Poloni já nos descontos (90+2m). Com este triunfo, o Farense ultrapassa o Leixões na tabela classificativa, assumindo a quinta posição com sete pontos. Já a formação de Matosinhos desce para sexto, com os mesmos sete pontos.

No outro jogo da tarde, o Lusitânia de Lourosa recebeu o Penafiel, com o resultado a ditar uma divisão de pontos entre as equipas. Apesar de a equipa da casa ter pressionado, o nulo manteve-se até ao apito final.

O Lusitânia de Lourosa, recém-promovido à II Liga, encontra-se na 11.ª posição com seis pontos conquistados. Já o Penafiel encontra-se em lugar de descida, o 16.º posto, com dois pontos.