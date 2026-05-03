O Farense deu este domingo um importante passo para a manutenção na II Liga, ao vencer a União de Leiria por 3-0, em jogo da 32.º jornada, resultado que complica consideravelmente as ambições de subida dos leirienses.

Os algarvios precisavam de levar pontos de Leiria para fugir aos últimos lugares, e mostraram-se quase sempre superiores ao adversário, marcando um golo na primeira parte e confirmando o triunfo com dois na segunda.

O conjunto de Faro fica a depender de si próprio para ficar na II Liga. Já a União de Leiria perde a hipótese da subida direta, mas ainda pode discutir o terceiro lugar e a presença no ‘play-off’.

Aos 36 minutos, na sequência de um canto, Marc Baró atingiu Cláudio Falcão fora da zona da bola e dentro da grande área. Após intervenção do VAR, foi assinalada grande penalidade e Derick Poloni fez o 1-0 para o Farense.

O Farense ampliou a vantagem aos 60 minutos. Leonardo Oliveira aproveitou o cruzamento para desviar com sucesso. Com muita gente a atacar, a União de Leiria desperdiçou várias situações de golo, mas o Farense nunca desistiu de atacar e criar perigo.

Os algarvios acabaram por dilatar a vantagem para 3-0 já no período de descontos, numa grande penalidade a castigar mão de Victor Rofino na área, que Anthony Carter converteu.