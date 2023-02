O Farense regressou este domingo ao terceiro lugar da II Liga, ao vencer na receção ao Mafra por 1-0, graças a um autogolo de Leandrinho, aos 47 minutos.

Desta forma, a equipa agora treinada por José Mota – que vinha de quatro jogos sem vencer - aproveita o deslize do Académico de Viseu nesta 21.ª jornada e ocupa o último lugar do pódio com 38 pontos, mais três do que os viseenses, que são quartos classificados. Em segundo, está o Estrela da Amadora (40 pontos) e o Moreirense é líder (49).

Por sua vez, o Mafra é 14.º, apenas um ponto acima da «linha de água».

Também na tarde deste domingo, o Torreense, que na última ronda tinha vencido o Moreirense, foi ao Seixal bater o Benfica B, por 2-1.

Diego adiantou a formação de Torres Vedras (36m), um autogolo de João Afonso (67m) permitiu a igualdade, mas Renato Santos, de penálti (89m), decidiu o resultado.

Depois de um mau arranque de época, o Torreense segue em boa forma e ultrapassa os encarnados na tabela, ocupando agora a 12.ª posição, com 27 pontos, mais um do que o Benfica B, 13.º classificado.