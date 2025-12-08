II Liga
II Liga: Farense volta aos triunfos na receção ao Vizela
Algarvios batem os minhotos por 2-0
Depois da derrota com o Sporting B, na última jornada, o Farense regressou às vitórias esta segunda-feira, na receção ao Vizela (2-0), em jogo da 13.ª ronda da II Liga.
Os algarvios adiantaram-se aos 11 minutos, por intermédio de Dário Poveda, após um cruzamento de Derick Poloni. Já na segunda parte, aos 73 minutos, Fran Delgado apontou o segundo golo da equipa comandada por Silas.
Com este resultado, o Farense sobe ao oitavo lugar da tabela, agora com 19 pontos. Já o Vizela, que falhou a subida ao pódio, é quinto, com 20 pontos.
