O vice-líder da II Liga Farense perdeu por 4-0 contra o FC Porto B, em Pedroso, numa partida da 14.ª jornada da II Liga.



A goleada da equipa portista começou a ser construída ao 16 minutos com um golo de Rodrigo Pinheiro. 1-0 era o resultado ao intervalo, mas a etapa complementar portista foi de grande nível. A equipa de António Folha fez o 2-0 por intermédio de Nilton Varela aos 65 minutos e sete minutos mais tarde, Abraham Marcus ampliou a vantagem azul e branco.



O nigeriano chegou aos bis aos 79 minutos, escassos depois de Robson e Wendel terem sido expulsos.



O FC Porto B perdeu ainda Bernardo Folha, aos 88 minutos, por acumulação de cartões amarelos. Em suma, os dragões chegaram aos 22 pontos e igualaram à condição o Estrela da Amadora e Benfica B e alcançaram o Vilafranquense enquanto o Farense continua no segundo posto com 28 pontos, menos cinco que o Moreirense que ainda não jogou nesta ronda.



Classificação da II Liga