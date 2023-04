O líder caiu em Faro. O Moreirense perdeu, esta sexta-feira, por 3-1, na visita ao São Luís, casa do Farense, numa partida da 27.ª jornada da II Liga.



Os leões de Faro entraram praticamente a ganhar. Logo no primeiro minuto de jogo, Marco Matias fez o 1-0. Os cónegos responderam na etapa final da primeira parte por André Luís, na cobrança de um penálti.



Na segunda parte o conjunto de José Mota foi superior e conseguiu o triunfo. O jogo começou a fugir ao Moreirense quando Franco foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 57 minutos. Volvidos seis minutos, Muscat fez o 2-1 na sequência de um lance de bola parada.



O Farense aproveitou a desorientação momentânea do adversário e fez o 3-1 cinco minutos depois. Ponde, de penálti, fixou o resultado final que permitiu aos algarvios subirem, à condição, ao terceiro lugar por troca com o Académico de Viseu, que apenas entra em campo este sábado.



Por sua vez, o Moreirense segue confortavelmente na liderança da II Liga com 60 pontos.



Classificação da II Liga