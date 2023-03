O Farense voltou aos triunfos, na II Liga, ao bater o Leixões em jogo da 23.ª jornada (1-0).

O único golo da partida foi apontado por Rui Costa, que entrou ao minuto 58 e marcou aos 65, aproveitando um passe arriscado do guarda-redes Beunardeau.

Pouco antes o Leixões tinha ficado reduzido a dez elementos, por expulsão de Calasan, que agarrou um adversário que se tentava isolar (62m).

A equipa de Matosinhos ainda acabou o jogo reduzida a nove elementos, já que Fabinho viu cartão vermelho direto ao minuto 75, por entrada dura sobre Cláudio Falcão.

A terceira expulsão do jogo surgiu ao minuto 89, mas para o Farense, com Elves Baldé, que entrou no início da segunda parte, a ver dois cartões amarelos no espaço de quatro minutos.

Com este resultado o Farense passa a somar 41 pontos e fica à espera do resultado do duelo entre Académico de Viseu (38 pontos) e Estrela da Amadora (41 pontos), que está marcado para as 14 horas.

O Moreirense lidera destacado, com 53 pontos, depois do triunfo sobre o Trofense, no sábado.