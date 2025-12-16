OFICIAL: Farense reforça ataque com Anthony Carter
Santa Clara cede o jogador até ao fim da época e algarvios ficam com opção de compra
O Farense oficializou, esta terça-feira, a contratação de Anthony Carter.
Através das redes sociais e em comunicado, os algarvios anunciaram a chegada do avançado australiano, que fica cedido pelo Santa Clara até ao fim da temporada. O Farense terá ainda uma opção de compra pelo passe do atleta.
Aos 31 anos, Carter chegou a passar pelas equipas de sub-23 e B do Benfica, tendo já realizado oito jogos no conjunto orientado por Vasco Matos, na presente época.
As primeiras palavras do nosso reforço 🗣️ " Estou muito feliz por estar aqui neste clube histórico. A ambição de conseguir a promoção é clara, e é isso que me entusiasma. Estou pronto para trabalhar arduamente e ajudar a equipa a alcançar esse objetivo nesta temporada." pic.twitter.com/3aJfxqlUSB— SC Farense (@SCFarense_) December 16, 2025