O Farense oficializou, esta terça-feira, a contratação de Anthony Carter.

Através das redes sociais e em comunicado, os algarvios anunciaram a chegada do avançado australiano, que fica cedido pelo Santa Clara até ao fim da temporada. O Farense terá ainda uma opção de compra pelo passe do atleta.

Aos 31 anos, Carter chegou a passar pelas equipas de sub-23 e B do Benfica, tendo já realizado oito jogos no conjunto orientado por Vasco Matos, na presente época.  

