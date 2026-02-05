José Faria, que estava sem clube desde que deixou o Estrela da Amadora, em setembro passado, foi oficializado, esta quinta-feira, como novo treinador do Farense.

O técnico de 39 anos vai treinar o 17.º e penúltimo classificado da II Liga, tendo assinado contrato até final da época.

Após a saída de Jorge Silas, em dezembro, Pedro Neto deixou os sub-23 e assumiu o comando interino da equipa principal dos algarvios, que não vence há oito partidas.

Na próxima jornada, o Farense tem um desafio complicado, com a visita ao líder Marítimo, marcada para sábado.