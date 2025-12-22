Jorge Silas já não é treinador do Farense.

O clube algarvio informou esta segunda-feira da rescisão por mútuo acordo do contrato com o treinador de 49 anos.

A decisão surge após uma sequência de três derrotas segundas. Silas deixa o Farense no 10.º lugar da II Liga, tendo também sido eliminado pelo Benfica, na Taça de Portugal.