OFICIAL: Silas demitido do comando técnico do Farense
Treinador deixa os algarvios no 10.º lugar na II Liga
Jorge Silas já não é treinador do Farense.
O clube algarvio informou esta segunda-feira da rescisão por mútuo acordo do contrato com o treinador de 49 anos.
A decisão surge após uma sequência de três derrotas segundas. Silas deixa o Farense no 10.º lugar da II Liga, tendo também sido eliminado pelo Benfica, na Taça de Portugal.
