O Benfica B igualou o Casa Pia na liderança da II Liga após bater o Farense por 3-0, no Seixal.



Com Morato de início, os encarnados quebraram a resistência dos Leões de Faro aos 24 minutos. Tiago Gouveia driblou um adversário na direita e cruzou atrasado para o desvio de Henrique Pereira na pequena área. Volvidos dez minutos, as águias aumentaram a vantagem no marcador com um golpe de cabeça de Henrique Araújo - igualou Róchez na lista de melhores marcadores.



O golo da tarde estava reservado para a segunda metade da partida. Fabinho deixou um adversário fora do lance com um toque de calcanhar, deitou outro contrário e bateu o guarda-redes Defendi.



Feitas as contas o Benfica B e o Casa Pia partilharam a liderança - ambas as equipas têm 46 pontos - com mais três que o Desportivo de Chaves, terceiro colocado. Por sua vez, o Farense é 14.º com 24 pontos.