Confirmado o regresso à Liga, o Nacional não perdeu tempo para celebrar. Mantendo a distância de segurança e com máscaras, jogadores, equipa técnica e dirigentes abriram champanhe ao som de «We are the champions» dos Queen no relvado do estádio da Madeira.



O presidente Rui Alves deu o pontapé de saída ao início das celebrações. De seguida, o técnico insular, Luís Freire, falou no relvado e aproveitou para agradecer aos adeptos e a todos os que o apoiaram, atribuiu o mérito da subida ao «compromisso e qualidade dos jogadores». Seguiram-se algumas palavras do responsável máximo dos alvinegros, acabando por ser interrompido pelos jogadores que lhe atiraram água.



Por último, Rúben Micael referiu que esta época o Nacional fez-lhe lembrar o FC Porto que venceu praticamente tudo em 2010/11 sob o comando de André Villas-Boas e sublinhou que, mesmo que jogassem o que faltava da prova, o clube terminaria em primeiro lugar.



Quem também voltou à Liga, 18 anos depois, o Farense assinalou o feito com uma mensagem nas redes sociais.

Veja a festa completa do Nacional: