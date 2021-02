António Folha está de regresso ao FC Porto para orientar a equipa B dos dragões, sabe o Maisfutebol.



O técnico de 49 anos prepara-se para assinar por ano e meio e suceder a Rui Barros no comando técnico da formação secundária dos azuis, última classificada da II Liga.



Lembre-se que Folha trabalhou mais de uma década na formação do FC Porto e chegou a orientar a equipa B entre 2016 e 2018 antes de sair para o Portimonense, onde esteve entre 2018 e 2020.



Recorde aqui a entrevista recente do nosso jornal a António Folha.