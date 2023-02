Pelo terceiro jogo consecutivo, Bruno Costa foi titular na equipa B do FC Porto, desta feita na derrota caseira com o Estrela da Amadora, por 2-1, na 21.ª jornada da II Liga.

Os visitantes abriram o marcador aos 35 minutos, por Mansur, mas João Marcelo empatou aos 66. Contudo, no quinto minuto de compensação, Jean Filipe garantiu o triunfo dos tricolores.

Desta forma, o Estrela aproveita o empate do Académico de Viseu e segue na segunda posição, com 40 pontos, mais cinco do que a equipa de Jorge Costa e menos seis do que o líder Moreirense, que ainda vai jogar nesta jornada. Por seu turno, o FC Porto B é nono classificado, com 27 pontos.

No segundo jogo no comando do Vilafranquense, Ricardo Chéu somou o primeiro triunfo. Os ribatejanos deslocaram-se ao terreno do Feirense e venceram por 2-1, com o golo da vitória a chegar também ao cair do pano.

O experiente Nené adiantou os visitantes aos 52 minutos, Cláudio Silva ainda empatou aos 85, mas Sangaré confirmou o triunfo aos 90+4m.

A equipa de Vila Franca de Xira venceu assim pela primeira vez em Santa Maria da Feira.

O Vilafranquense é quinto classificado, com 33 pontos, enquanto o Feirense segue no sétimo posto, com 27.

Noutro dos jogos da tarde, o Trofense somou três importantes pontos na luta pela permanência. A equipa da Trofa recebeu a Oliveirense, esteve em desvantagem, mas completou a reviravolta e venceu por 2-1.

Serginho adiantou a turma de Oliveira de Azeméis – que não perdia desde novembro para o campeonato – logo aos dois minutos e a vantagem até se podia ter dilato aos oito, mas Carter atirou para fora na cobrança de um penálti.

A partir de então, o Trofense tomou conta do jogo e foi com naturalidade que chegou ao golo aos 31 minutos, por Mozino. Erivaldo, aos 54m, confirmou o triunfo da equipa de Jorge Casquilha.

Apesar da segunda vitória consecutiva, o Trofense segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 19 pontos, enquanto a Oliveirense é sexta colocada, com 28.