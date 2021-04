Fábio Vieira é um dos titulares na equipa B do FC Porto para o jogo contra o líder Estoril-Praia. A partida arranca às 15 horas e é de crucial importância para os homens de António Folha, que são últimos e lutam pela manutenção na II Liga.



Ora, Fábio foi utilizado por Sérgio Conceição ainda há cinco dias contra o Chelsea, mas nem sequer entrou na lista de 23 jogadores escolhidos para a visita à Madeira. O FC Porto joga na Choupana às 17h30.



A ausência causou estranheza, pois Fábio tem sido um dos suplentes mais vezes utilizado pelo treinador. Ficou de fora por castigo? Sérgio Conceição ainda não se pronunciou sobre o atleta, mas na conferência de imprensa de antevisão ao Nacional-FC Porto deixou um desabafo enigmático: «Quando quis meter o que o povo pede foi quando sofremos mais.»



Fábio Vieira entrou aos 84 minutos no Chelsea-FC Porto, para o lugar de Sérgio Oliveira. Foi com ele em campo que a equipa chegou ao golo, por Taremi.



Além do esquerdino, Folha tem ainda Carraça e Malan Sarr para o jogo contra o Estoril.



EQUIPA INICIAL DO FC PORTO B: Ricardo Silva; Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, Malang Sarr e Carraça; Fábio Vieira, Mor N'Diaye e Rodrigo Valente; Rodrigo Conceição, Kelvin Boateng e Danny Loader.