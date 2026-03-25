O futebolista do FC Porto B André Oliveira foi operado com sucesso ao joelho esquerdo em Madrid, nesta quarta-feira, na sequência de uma rotura total do ligamento cruzado anterior, informaram hoje os 'dragões'.

O jovem médio, de 20 anos, lesionou-se no empate da formação secundária portista frente à Oliveirense (0-0), a contar para a 26.ª jornada da II Liga, em 16 de março.

Cumprida a intervenção cirúrgica sem 'qualquer intercorrência' na capital espanhola, André Oliveira retorna agora ao Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, ficando com a sua recuperação ao cuidado da equipa médica do FC Porto.

O jogador cumpriu 17 jogos pela equipa B na presente época - três na condição de titular -, tendo ainda sido convocado pelo técnico Francesco Farioli para a receção ao Arouca pelo conjunto principal (vitória por 3-1), na 24.ª jornada da Liga, na qual foi suplente não utilizado.