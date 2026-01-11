O FC Porto B venceu o Sporting B no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia, por 2-1, com uma sensacional reviravolta, no arranque da segunda parte, dando mais um passo na recuperação na tabela classificativa, ao contrário dos leões que, com a quarta derrota consecutiva, continuam em queda livre na II Liga.

Um jogo que seria certamente mais desequilibrado há umas semanas quando o Sporting era líder e o FC Porto estava no último lugar. A verdade é que o cenário mudou radicalmente nas últimas rondas, com a equipa do Olival a recuperar na classificação e os leões de Alcochete a afundarem-se, com uma sequência de quatro derrotas que continuou a crescer este domingo.

O FC Porto procurou promover uma entrada forte no jogo e até esteve perto de marcar, aos dez minutos, com Domingos Andrade a cruzar da direita e João Teixeira, na área, a puxar a bola de calcanhar, para defesa de Francisco Silva. O Sporting respondeu de imediato, com uma cabeçada de Eduardo Felicíssimo, com Gonçalo Ribeiro já batido, mas com Gabi a salvar sobre a linha fatal. Um arranque de jogo equilibrado, mas com um ligeiro ascendente do Sporting, sobretudo nas bolas paradas.

Os leões tiveram mais uma oportunidade flagrante, com José Silva a surgir destacado sobre a direita, mas a rematar muito mal. Logo a seguir, o Sporting chegou mesmo à vantagem, na sequência de um canto da direita, com o FC Porto a afastar a bola, numa primeira fase, mas com Samuel Justo a encher o pé de fora da área para um golo de belo efeito.

Em vantagem, os leões conseguiram controlar o jogo, com posse de bola, e, até ao intervalo, o FC Porto teve apenas mais uma oportunidade, num remate de João Teixeira, sempre em jogo, que passou muito perto do poste.

No arranque da segunda parte, João Brandão abdicou de Karamoh para lançar Gonçalo Sousa e o FC Porto B mudou da noite para o dia, impondo uma intensidade que o Sporting sentiu muitas dificuldades em acompanhar.

Uma entrada fortíssima que permitiu ao FC Porto marcar dois golos em apenas quatro minutos e, desta forma, passar para a frente do marcador. O primeiro golo, logo aos 51 minutos, surge de um pontapé de canto de Dinis, com João Teixeira a elevar-se bem na área e a marcar de cabeça. Quatro minutos depois, mais uma assistência de Dinis, com um passe vertical, com Gonçalo Sousa a receber de costas, a ajeitar a bola e a rematar à meia-volta.

Em dois tempos o FC Porto virava o resultado e reivindicava agora o comando do jogo, anulando de imediato qualquer esboço de reação do Sporting. A verdade é que o FC Porto conseguiu manter a mesma intensidade, mesmo com a saída de alguns dos principais jogadores, como João Teixeira, Vonic e Dinis, enquanto os leões, já em quebra na segunda parte, nunca conseguiram recuperar a iniciativa que chegaram e ter no primeiro tempo e perderam ainda mais influência no jogo depois das saídas de Eduardo Felicíssimo e Samuel Justo.

O FC controlou praticamente o jogo até ao fim e teve várias oportunidades para voltar a marcar, com destaque para os remates de João Teixeira e de Melnichenko.

Com esta vitória, o FC Porto B dá um salto até ao 11.º lugar da classificação, agora com 21 pontos, enquanto o Sporting, sem vencer desde o início de dezembro, segue no terceiro lugar, com 29 pontos.

