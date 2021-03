Depois de não terem jogado contra o Portimonense, Fábio Vieira e Evanilson vão ser titulares no jogo da equipa B do FC Porto contra o Covilhã.



Além do duo referido, Romário Baró ficou de fora das escolhas de Conceição para o encontro do passado sábado e volta a figurar no conjunto de Folha.



O jogo tem início marcado para as 15h00 e é referente à 25.ª jornada da II Liga.



O onze do FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Gonçalo Brandão e Hulk; Tiago Matos, Baró e Rodrigo Valente; Fábio Vieira, Namoso e Evanilson.