O futebolista da equipa B do FC Porto, Rodrigo Conceição, foi suspenso por dois jogos na sequência da expulsão após o final do clássico com o Benfica B, no Seixal, no passado sábado, em jogo da 34.ª e última jornada da II Liga.

O encontro, que acabou com triunfo dos encarnados por 2-1, teve expulsão de Kalaica nos da casa aos 78 minutos e encerrou com confusão e mais três expulsões com vermelho direto no final do encontro, a Fábio Duarte e Daniel dos Anjos (ambos do Benfica B) e a Rodrigo Conceição, do FC Porto B.

No mapa de castigos publicado esta terça-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol relata que Rodrigo Conceição “iniciou um conflito generalizado, após o final do encontro, agredindo um adversário com a mão na cara”. O jogador dos dragões foi mesmo o mais penalizado: além dos dois jogos, 536 euros de multa.

Já Fábio Duarte e Daniel dos Anjos foram castigados com um jogo cada. No caso de Fábio, o CD refere que “levantou-se do banco de suplentes, aproximou-se da linha lateral, na direção de um adversário, e proferiu as seguintes palavras: ‘seu filho da p***’”. Já Daniel, “reagindo a um conflito generalizado, dirigiu-se a vários adversários, proferindo as seguintes palavras: ‘seus filhos da p***’”.

Foram ainda abertos processos disciplinares ao Feirense e ao Académico de Viseu.