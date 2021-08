Silvestre Varela assinalou da melhor forma o seu regresso ao FC Porto, entrando e marcando no empate da equipa B na receção ao Trofense (2-2), em encontro referente à 1.ª jornada da Liga 2021/22.



O Trofense esteve a vencer no Olival, graças a Bruno Moreira (57m), mas Varela entrou pouco depois e anulou a desvantagem ao minuto 75.



A equipa da Trofa respondeu com um golo de Simão Martins (78m) e foi o jovem Vasco Sousa, igualmente vindo do banco de suplentes do FC Porto B, a fixar o resultado final já ao minuto 90.



Tomás Esteves foi titular no flanco direito da defensiva azul e branca.