António Folha foi suspenso oito dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência da expulsão no encontro frente ao Casa Pia (1-1), da 23.ª jornada da II Liga.



Segundo o relatório do árbitro do encontro, Vítor Ferreira, divulgado pelo CD, o técnico da equipa B do FC Porto «utilizou gestos e linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva, dirigindo-se ao árbitro esbracejando e em tom agressivo, dizendo repetidamente: 'És uma vergonha, expulsa-me, expulsa-me!' Após ser expulso, disse ainda ainda: 'És fraco, não vales nada!'».



Lembre-se que esse jogo terminou empatado depois de a equipa de arbitragem ter anulado um golo aos azuis e brancos.



Além da suspensão, Folha terá de pagar uma multa de 1785 euros.