Deniz Gül foi titular na derrota do FC Porto B em casa do Desportivo de Chaves, na 13.ª jornada da II Liga.

O avançado, que representa a Turquia e veio de lesão, foi substituído aos 51 minutos por Anha Candé, após uma pancada na cabeça, na sequência de um choque com o guarda-redes Vozinha.

O marcador mexeu aos cinco minutos, por Júnior Pius. Já aos 39, Leandro Sanca fez o 2-0, com um cabeceamento ao segundo poste.

O FC Porto B também chegou ao golo de cabeça, aos 78 minutos, por Candé, que fechou as contas do jogo.

Os flavienses sobem ao quarto lugar, com 24 pontos, os mesmos do Benfica B, que é terceiro. Já a equipa secundária dos dragões, está na 16.ª e antepenúltima posição, com 12 pontos.

No último jogo do dia na II Liga, o líder Tondela desperdiçou a oportunidade de ficar com mais quatro pontos do que o Penafiel e empatou a um golo no reduto do Vizela.

Costinha adiantou os beirões aos 57 minutos, mas Obah apontou o golo do empate aos 79.

O Tondela ocupa a primeira posição, com 27 pontos, mais dois do que o Penafiel, que é segundo. O Vizela segue no 12.º posto, com 14 pontos.

A classificação da II Liga