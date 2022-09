O FC Porto B venceu este sábado o Mafra, por 1-0, em jogo a contar para a sexta jornada da II Liga, que ficou marcada pela eficácia dos dragões e pelo desperdício dos saloios.

O encontro ficou marcado pelo regresso à competição de Wilson Manafá, oito meses e meio depois da grave lesão no joelho direito, sofrida no clássico com o Benfica, em 30 de dezembro de 2021.

O único golo da partida surgiu aos 14 minutos, com João Marcelo a marcar para os portistas e a garantir uma vitória num jogo em que a equipa do Mafra até entrou no encontro a querer dominar, como é costume nos jogos caseiros.

Esta vitória coloca a equipa de António Folha com 10 pontos na classificação, mais três do que o Mafra, que com este desaire soma já a terceira derrota na II Liga.