O FC Porto B empatou a um golo com a União de Leiria e continua sem vencer nesta edição da II Liga.

Em Vila Nova de Gaia, os azuis e brancos tiveram uma entrada muito forte no jogo e adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio de Marcus Abraham. Depois disso, Gonçalo Sousa viu-lhe o 2-0 ser anulado por fora de jogo e aos 28 minutos, Anhá Candé não conseguiu converter com sucesso uma grande penalidade.

Desta forma, uma das velhas máximas do futebol vieram à tona e o FC Porto acabou por pagar cara a falta de eficácia e sofreu o golo do empate aos 40 minutos, através de Juan Muñoz.

Este foi o terceiro empate em quatro jogos para a equipa B dos dragões na II Liga, sendo que ainda não conseguiu somar qualquer vitória. Quanto à União de Leiria soma cinco pontos e ocupa o sétimo lugar do campeonato.

No outro jogo que arrancou às 18h, o Mafra foi a casa do Desp. Chaves vencer por 3-0, numa exibição pautada pela enorme eficácia dos visitantes. Miguel Fale abriu as hostilidades aos 14 minutos e já no segundo tempo, os golos de Friday Etim e Bryan Passi confirmaram o primeiro triunfo da equipa mafrense nesta edição da prova.

A fechar, o Penafiel derrotou por 3-1 a formação do Paços de Ferreira e manteve assim a invencibilidade na II Liga.

Numa primeira parte de algum equilíbrio, os visitantes colocaram-se em vantagem aos 19 minutos, graças ao golo de Reko e pouco depois, a resposta pacense surgiu pelos pés de João Caiado. Só que no segundo tempo, o Penafiel cresceu no jogo e logo a abrir beneficiou de uma infelicidade de Erick Ferigra para chegar ao 2-1.

Até final, Gabriel Barbosa carimbou o triunfo do Penafiel, que ocupa o segundo lugar da II Liga, com os mesmos dez pontos do líder, o Académico de Viseu.