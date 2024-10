O FC Porto B desperdiçou uma grande penalidade e acabou por perder diante do Marítimo (0-1), em jogo da 7.ª jornada da II Liga. Ao fim de sete jogos, a equipa comandada por João Brandão ainda não conseguiu vencer e está, nesta altura, no último lugar da classificação, com apenas quatro pontos.

A jogar em casa, o Marítimo, com mais posse de bola, assumiu as rédeas do jogo, mas a primeira oportunidade apenas surgiu aos 22 minutos, através de Patrick Fernandes, que aqueceu as luvas de Gonçalo Ribeiro com um potente remate de meia distância.

Logo depois, o leão do Almirante Reis marcou o único golo da partida, por intermédio do defesa Rodrigo Borges, que subiu até à área contrária para mostrar como se faz, com um cabeceamento exímio, na sequência de um livre cobrado na esquerda, na melhor fase do Marítimo.

No melhor e no pior, o mesmo Rodrigo Borges, aos 32 minutos, cometeu grande penalidade, após mão na bola no interior da grande área, depois de uma jogada individual de Anha Candé. No entanto, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço voltou a vestir a capa de herói e defendeu o penálti batido por Tiago Andrade, depois de já ter feito o mesmo na última ronda, no empate frente à União de Leiria (1-1).

Em grande momento de forma, o guardião do Marítimo foi novamente decisivo à beira do intervalo (43 minutos), com duas grandes intervenções, após tentativas de Anha Candé, o mais irrequieto entre os jovens portistas.

Na segunda parte, a equipa orientada por Jorge Silas geriu a vantagem e o jogo só voltou a animar nos instantes finais, com o último assalto do FC Porto B, mas o resultado não sofreu alterações.

Com mais esta derrota, o FC Porto B cai para o último lugar da classificação, ultrapassado pelo Paços de Ferreira, enquanto o Marítimo ascendeu ao nono lugar, à condição, com nove pontos.

Confira a classificação da II Liga