Oliveirense e FC Porto B não foram além de um empate (1-1), na tarde de este domingo, num jogo importante na luta pela sobrevivência na II Liga.

Os dragões adiantaram-se no marcador logo aos seis minutos por intermédio de Vonic, que aproveitou o cruzamento de Tiago Andrade, para finalizar de cabeça para dentro da baliza defendida por Nuno Macedo.

Já na segunda parte, aos 69 minutos, a equipa de Oliveira de Azeméis perdeu uma grande oportunidade de igualar a partida. Samuel Portugal fez falta sobre Mário Júnior na área, levando o árbitro da partida a assinalar grande penalidade, desperdiçada por Zé Manuel que rematou ao lado da baliza.

Apesar do desperdício do jogador da Oliveirense, o empate viria a verificar-se minutos depois, quando aos 74 minutos, Filipe Alves assinou o 1-1, resultado que se manteve até ao final da partida.

Com este empate, o FC Porto B garantiu a 16.ª posição da II Liga, com 29 pontos, seguido da Oliveirense, 17.º com 25.