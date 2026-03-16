II Liga
II Liga: FC Porto B empata a zero com a aflita Oliveirense
Dragões somam segunda jornada seguida sem vencer
Dragões somam segunda jornada seguida sem vencer
O FC Porto B somou o segundo jogo consecutivo sem vencer, ao empatar a zero na receção à Oliveirense, em jogo da 26.ª jornada da II Liga.
Aos 81 minutos, o árbitro Bruno Costa ainda foi alertado pelo VAR para um penálti na área da Oliveirense, mas, depois de ver as imagens, entendeu que não existiam motivos para assinalar castigo máximo.
Com este resultado, os dragões sobem ao sexto lugar, com 38 pontos, os mesmos de União de Leiria (quinto) e Sporting B (sétimo).
Já a Oliveirense, continua na luta pela permanência – é 17.ª classificada, com 27 pontos, a dois do Penafiel, a primeira equipa acima da zona de despromoção.
