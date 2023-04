FC Porto B e Moreirense empataram sem golos este domingo (0-0), no Estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, em jogo da 29.ª jornada da II Liga portuguesa.

O encontro, sem golos, ficou marcado na segunda parte pela expulsão do guarda-redes suplente do Moreirense, o ex-FC Porto Ricardo Silva, aos 80 minutos.

Com este resultado, o Moreirense segue líder isolado, agora com 64 pontos, mais oito do que o Estrela, segundo com 56, que venceu horas antes a B SAD.

O nulo permite aos cónegos garantir desde já, matematicamente e no mínimo, o terceiro lugar, de play-off, uma vez que faltam cinco jornadas e 15 pontos em disputa, precisamente a vantagem que tem para o quarto classificado, o Académico de Viseu, derrotado nesta jornada. Pelo meio está o Farense, terceiro com 54.

De resto, se o Moreirense vencer na próxima jornada e o Farense perder, a equipa de Paulo Alves garante a subida.

O FC Porto B é sexto classificado, com 41 pontos.