O FC Porto B perdeu uma chance de sair da zona de despromoção da II Liga, neste domingo. Esteve a ganhar ao Torreense, no Olival, mas acabou por ceder um empate a uma bola.

Ángel Alarcón, ex-Barcelona que se estreou a marcar recentemente na equipa B, voltou a faturar, aos 15 minutos de jogo.

Ainda na primeira parte, os homens de Torres Vedras marcaram duas vezes - primeiro por Pozo, mas acabou anulado, depois por Vazquez, aos 34 minutos.

O FC Porto B fica em 16.º lugar, com oito pontos, enquanto que o Torreense soma 13, na décima posição. Nota final para a titularidade de Zaidu, que recupera a melhor forma física após uma lesão.

Noutro jogo da tarde, o União de Leiria venceu o Leixões, por 1-0. Um único golo de Munoz foi o suficiente para os valiosos três pontos, que fazem com que os leirienses somem 12 em dez jornadas. Ficam na 12.ª posição. O Leixões é surpreendido e fica em sétimo, com 15 pontos.

Por último, numa jornada com poucos golos, o recém-promovido Felgueiras travou o Mafra, em casa, por 1-1. Os visitantes marcaram primeiro, aos 66m, por Etim, mas Bonilla, já aos 89m, empatou o resultado. Felgueiras fica em nono posto, com 12 pontos, e o Mafra em 15.º, com dez.