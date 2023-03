O FC Porto B goleou o Leixões por 4-0, na 25.ª jornada da II Liga. Com este resultado, a equipa de António Folha passa a somar 34 pontos, ocupando a 6.ª posição na tabela classificativa. Os homens de Matosinhos estão no 13.º lugar, com 30.

Abraham Marcus bisou, Bruno Costa (gp.) e Wendel Silva marcaram os restantes tentos da formação azul e branca.

O Farense garantiu igualmente uma goleada por 4-0, neste caso na receção à BSAD, mantendo-se na luta pela subida de divisão. A formação algarvia ocupa o terceiro lugar, com 45 pontos, a um do Estrela da Amadora e a 14 do líder Moreirense. A BSAD está no 16.º lugar (23 pontos).

Penafiel e Vilafranquense empataram a um golo (1-1). Os homens de Vila Franca de Xira seguem na 5.ª posição (38 pontos), enquanto os durienses ocupam o 8.ª lugar (32 pontos).

