O FC Porto B perdeu este domingo frente ao Torreense por 3-2 numa partida a contar para a sétima jornada da II Liga.

Os dragões precisavam urgentemente de uma vitória e entraram melhor no encontro. Gonçalo Sousa (12m) abriu o marcador com um pontapé de bicicleta espetacular e já em cima do intervalo, Kaue Rodrigues faturou por intermédio de uma grande penalidade (45+6m).

No entanto, a formação de Torres Vedras reagiu e de que maneira. No segundo tempo, Pozo (63m), Stopira (70m) e novamente Pozo (73m) de penálti construíram uma reviravolta incrível.

Com esta vitória, o Torreense sobe ao sétimo lugar, com 11 pontos conquistados, já o FC Porto B continua na última posição da classificação.

Um pouco mais abaixo no mapa, em Oliveira de Azeméis, Oliveirense e P. Ferreira não foram além de um empate 2-2.

A formação da casa entrou no jogo praticamente a vencer. Boa jogada no lado direito de João Silva, cruzamento rasteiro e Bruno Silva (3m) atirou para o fundo das redes de Marafona.

O Paços reagiu na segunda parte. João Vitor (67m) numa grande jogada individual, conduziu a bola para dentro do meio-campo ofensivo e só parou quando rematou forte e fez o empate na partida.

Os castores ficaram reduzidos a dez unidades à passagem do minuto 76 e pouco depois Pedro Martelo (81m) devolveu a vantagem à Oliveirense, num lance em que Marafona ficou muito mal na fotografia.

Mas o incrível aconteceu no Estádio Carlos Osório. A jogar em inferioridade numérica, o P. Ferreira conseguiu chegar ao empate por João Caiado (90+2m). O lance ainda foi invalidado por possível fora de jogo de Rafael, mas o VAR confirmou a legalidade da jogada.

A Oliveirense segue no 11.º lugar e continua sem vencer há três jornadas consecutivas, já o Paços encontra-se no 16.º posto.

